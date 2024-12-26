Sinop'ta 100 litre etil alkol ele geçirildi
Sinop'ta 100 litre etil alkol ele geçirildi.
Sinop'ta 100 litre etil alkol ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte içki üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce adreste yapılan aramada, 100 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
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