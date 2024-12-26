Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta 100 litre etil alkol ele geçirildi

        Sinop'ta 100 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta 100 litre etil alkol ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta 100 litre etil alkol ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte içki üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce adreste yapılan aramada, 100 litre etil alkol ele geçirildi.

        Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'

        Benzer Haberler

        Tarihi Sinop Kalesi, üzerindeki "kalekondu"lardan kurtarılacak
        Tarihi Sinop Kalesi, üzerindeki "kalekondu"lardan kurtarılacak
        Sinop'ta deniz çekilmesi havadan görüntülendi
        Sinop'ta deniz çekilmesi havadan görüntülendi
        Sinop'ta yetiştirilen 55 kilogramlık bal kabağı pazarda satışa sunuldu
        Sinop'ta yetiştirilen 55 kilogramlık bal kabağı pazarda satışa sunuldu
        Sinop'a 11 doktor ataması yapılacak
        Sinop'a 11 doktor ataması yapılacak
        Sinop'ta Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi
        Sinop'ta Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi
        Boyabat'ta özel gereksinimli öğrencilere yönelik sportif etkinlikler düzenl...
        Boyabat'ta özel gereksinimli öğrencilere yönelik sportif etkinlikler düzenl...