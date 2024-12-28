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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 16:05 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:13
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce, adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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