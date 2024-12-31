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        Gerze'de cami cemaatine çorba ikramı

        Sinop'un Gerze ilçesinde bir camide sabah namazı sonrası cemaate çorba ikram ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:04 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:32
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        Gerze'de cami cemaatine çorba ikramı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde bir camide sabah namazı sonrası cemaate çorba ikram ediliyor.

        Ensar Cami İmamı Ali İhsan Dinç, gönüllü vatandaşların katkı ve destekleriyle haftada bir gün sabah namazı sonrası cami cemaatine sıcak çorba ikram ettiklerini söyledi.

        Uygulamanın cemaat tarafından da olumlu karşılandığını vurgulayan Dinç, "Her ayın cumartesi günü Atatürk Mahallesi'nde bulunan camimizde sabah namazından sonra cami cemaatine çorba ikramında bulunuyoruz. Bu programdan amacımız, aynı sıralarda okuyanları aynı saflarda buluşturmak, sabah namazına ayda bir gün de olsa daha çok cemaatimizin gelmesini sağlamak." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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