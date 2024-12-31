Dikmen'de Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi

Sinop'un Dikmen ilçesinde Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen ve 6 gün süren turnuvaya çok sayıda öğrenci katıldı.

Dikmen Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın kapanış programında konuşan Kaymakam Ozan Civelek, bu tür organizasyonların gençlerin spora yönlendirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Turnuvaya katılımın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Civelek, "Bu tür etkinlikler hem gençlerimizi spora yönlendiriyor hem de ilçemizin dayanışma ruhunu güçlendiriyor. Tüm katılımcılara başarıların devamını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Adnan Acar ise sporun sadece bireysel bir başarı olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışma örneği olduğunu kaydetti.