Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı
Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Sinop’ta çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezi Meydankapı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin önünde iki kişi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ramazan K. tüfekle vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Ramazan K. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Emniyet güçlerince olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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