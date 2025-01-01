Sinop’ta çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Emniyet güçlerince olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Meydankapı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin önünde iki kişi arasında tartışma çıktı.

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