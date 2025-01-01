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        Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı

        Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:09 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:29
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        Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı
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        Sinop’ta çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, kent merkezi Meydankapı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin önünde iki kişi arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Ramazan K. tüfekle vurularak yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Ramazan K. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Emniyet güçlerince olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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