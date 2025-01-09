Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Karadeniz'de balıkçılar güzel havadan memnun

        Karadeniz'de devam eden olumlu hava koşulları balık avcılığındaki verimi artırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:22 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'de balıkçılar güzel havadan memnun
        ABONE OL

        Karadeniz'de devam eden olumlu hava koşulları balık avcılığındaki verimi artırıyor.

        Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, denize açılan balıkçılar limana avladıkları farklı türlerdeki balıklarla dönüyor.

        Bol miktarda ağlara takılan hamsi, mezgit, istavrit, barbunya, zargana ve tirsi gibi balık türleri tezgahta kilogramı 80 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

        Tüketiciler başta hamsi olmak üzere balıklara ilgi gösteriyor.

        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, balıkçılar olarak bereketli bir sezon geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

        Kış mevsimi olmasına rağmen hava şartlarının avcılık açısından çok olumlu olduğunu vurgulayan Ünlü, "Karadeniz'de son bir haftadır rüzgarsız ve fırtınasız bir hava hakim. Dolasıyla avcılık noktasında mevsim çok güzel geçiyor. Balığın da bol olması avcılığı artıyor." dedi.

        Ünlü, yaşanan bolluk nedeniyle fiyatların da düştüğüne dikkati çekerek, mezgit ve istavrit gibi balıkların kilogramlarının 80-90 lira arasında satıldığını diğer balık türlerinin ise 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Kedi savaşı
        Kedi savaşı
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor

        Benzer Haberler

        Sinop'ta kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
        Sinop'ta kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
        Sinop'ta Kıbrıs gazisi Mehmet Özmen son yolculuğuna uğurlandı
        Sinop'ta Kıbrıs gazisi Mehmet Özmen son yolculuğuna uğurlandı
        Karadeniz'de avlanan balıkçıların güvenli mola alanı Sinop Limanı
        Karadeniz'de avlanan balıkçıların güvenli mola alanı Sinop Limanı
        Sinop'ta kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta bir otomobil park halindeki otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta bir otomobil park halindeki otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı