Sinop'ta kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Dr. Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Sinop'ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Özcan Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Evinde rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerince görev yaptığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan göz hastalıkları uzmanı Dr. Özcan Yılmaz için çalıştığı hastanenin bahçesinde tören düzenlendi.

Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve diğer ilgililerin katıldığı törende, Yılmaz'ın öz geçmişi okundu, ardından helallik alınarak dua edildi.

Törenin ardından Alaaddin Camisi'ne götürülen Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedildi.