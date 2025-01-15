Boyabat'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

Sinop’un Boyabat ilçesinde Belediye ile Türk Kızılay Samsun Şubesi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

"Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde belediye binasında açılan stantta, çalışanlar kan bağışında bulundu.

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, burada yaptığı konuşmada, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu anımsattı.

Bunu sağlamanın tek yolunun da bağış olduğunu vurgulayan Kara, "Kan bağışı, bir insanın hayatını kurtarmak adına yapabileceğimiz en anlamlı yardımlardan biridir. Bağışlanan her kan, hayat kurtarıcı bir etkiye sahip ve İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın olduğunu unutmayalım. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Tabii ki kan bağışı, sadece düzenlenen kampanyalarda değil, sağlığımız el verdiği müddetçe uygun zamanlarda süreklilik olursa daha anlamlı olur." dedi.