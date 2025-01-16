Sinop'ta yeni Adalet Sarayı binası inşa edilecek

"Proje ihalesi aralık ayında yapılan Sinop Adalet Sarayı'nın 2025 yılı yatırım programına alınması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu süreçte bizlere sağladıkları katkı ve destekler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a teşekkür ediyorum. Kentimize hayırlı olsun.”

Yeni Adalet Sarayı binasının kente hayırlı olması dileğinde bulunan Maviş, şunları kaydetti:

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