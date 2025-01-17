Sinop'ta 2024'te kaçak su ürünleri avcılığı yapanlara 2 milyon 170 bin lira para cezası kesildi

Sinop'ta geçen yıl kaçak su ürünleri avcılığı yaptıkları tespit edilen 57 kişiye, toplam 2 milyon 170 bin lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geçen yıl balıkçı barınakları, balıkçı tekneleri, perakende satış yerleri, balık unu yağı fabrikaları, soğuk hava depoları, işleme tesisleri, su ürünleri nakil araçları ve yetiştiricilik tesislerinde 2 bin 685 denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 65 bin 979 ton su ürünü ile 61 su ürünleri aracına el konulan denetimlerde, 57 kişiye toplam 2 milyon 170 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaçak olarak avlanan ve el konulan su ürünleri ise vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.