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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sinop Valiliğini ziyaret etti

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 18:01 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:30
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sinop Valiliğini ziyaret etti
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop Valiliğini ziyaret etti.

        AK Parti Sinop 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Bayraktar, Sinop Valiliğini ziyaret ederek Vali Mustafa Özarslan'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Bayraktar, daha sonra Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek, Türkiye'de yürütülen nükleer enerji projeleriyle ilgili bilgiler paylaştı.

        Bakan Bayraktar'a ziyaretlerinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş eşlik etti.

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