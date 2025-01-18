Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sinop Valiliğini ziyaret etti

Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Bayraktar, daha sonra Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek, Türkiye'de yürütülen nükleer enerji projeleriyle ilgili bilgiler paylaştı.

AK Parti Sinop 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Bayraktar, Sinop Valiliğini ziyaret ederek Vali Mustafa Özarslan'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop Valiliğini ziyaret etti.

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