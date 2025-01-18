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        AK Parti Grup Başkanvekili Usta, partisinin Sinop İl Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Maalesef bu ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi, muhalefet meselesi. Bizim yerli ve milli bir muhalefete ihtiyacımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 18:05 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:27
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        AK Parti Grup Başkanvekili Usta, partisinin Sinop İl Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Maalesef bu ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi, muhalefet meselesi. Bizim yerli ve milli bir muhalefete ihtiyacımız var." dedi.

        Usta, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Sinop 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kutlu yürüyüşüne devam ettiğini söyledi.

        Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını vurgulayan Usta, muhalefet partilerinin yaşanan bu değişime ayak uydurmakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

        Türkiye'nin yerli ve milli bir muhalefete ihtiyaç duyduğunu anlatan Usta, şöyle konuştu:

        "Maalesef bu ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi, muhalefet meselesi. Bizim yerli ve milli bir muhalefete ihtiyacımız var. Bu ülkede milletin hayrına ne varsa karşısında duran istemezükçüler, Türkiye'nin enerjide dev bir hale gelmesi için yapılacak yatırımların hepsine karşı çıkıyor. Eskiden İstanbul'a taşı toprağı altın denirdi. Şimdi artık Türkiye'nin taşı da toprağı da havası da suyu da altın değerinde. Çünkü biz bu değerlerin hepsini işliyoruz. Kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimiz, kendi işçilerimizle bunların hepsini artık kendimiz başarıyoruz."

        Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin artık eski Türkiye'ye dönmesine asla müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

        AK Parti Sinop İl Başkanlığına seçilen Yakup Üçüncüoğlu'na seslenen Usta, Sinop'un artık AK belediyecilikle buluşması için var güçleriyle çalışmaları gerektiğini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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