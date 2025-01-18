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        Sinop'ta elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yarın için yasaklandı

        Sinop Valiliği, kentte etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışına yarın için yasak getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 23:11 Güncelleme: 18.01.2025 - 23:11
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        Sinop'ta elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yarın için yasaklandı
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        Sinop Valiliği, kentte etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışına yarın için yasak getirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte etkisini sürdüren şiddetli fırtınanın 19 Ocak Pazar günü de devam etmesinin beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, bu kapsamda trafik seyri ve vatandaşların can güvenliği açısından elektrikli scooter ve motosikletlerin yarın için trafiğe çıkışının yasaklandığı ifade edildi.

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