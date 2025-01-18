Sinop'ta elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yarın için yasaklandı
Sinop Valiliği, kentte etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışına yarın için yasak getirdi.
Sinop Valiliği, kentte etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışına yarın için yasak getirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte etkisini sürdüren şiddetli fırtınanın 19 Ocak Pazar günü de devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda trafik seyri ve vatandaşların can güvenliği açısından elektrikli scooter ve motosikletlerin yarın için trafiğe çıkışının yasaklandığı ifade edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.