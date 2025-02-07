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        Sinop'ta kardan dolayı mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti

        Sinop'un Erfelek ilçesinde kar yağışından dolayı mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:08 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:13
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        Sinop'ta kardan dolayı mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti
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        Sinop’un Erfelek ilçesinde kar yağışından dolayı mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Soğucalı köyünde araçları arıza yapan ve kar dolasıyla kapanan yolda mahsur kalan iki kişi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulundukları yerden kurtarılan vatandaşlar, ilçe merkezine ulaştırıldı.

        Ekipler ayrıca, ilçenin Yeniköy köyünde ikamet eden ve diyaliz tedavisi gören bir vatandaşı diyaliz merkezine götürdü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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