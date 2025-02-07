Sinop'ta kardan dolayı mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti

Ekipler ayrıca, ilçenin Yeniköy köyünde ikamet eden ve diyaliz tedavisi gören bir vatandaşı diyaliz merkezine götürdü.

İlçeye bağlı Soğucalı köyünde araçları arıza yapan ve kar dolasıyla kapanan yolda mahsur kalan iki kişi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

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