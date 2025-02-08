Sinop'ta kar nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
Sinop'ta kar nedeniyle 73 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Sinop'ta kar nedeniyle 73 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Ayancık ilçesinde 35, Dikmen’de 4, Durağan’da 6, Gerze’de 4, Türkeli’nde 6, Erfelek’te 5 ve merkez ilçede 13 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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