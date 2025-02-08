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        Sinop'ta kar nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

        Sinop'ta kar nedeniyle 73 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:18 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:30
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        Sinop'ta kar nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
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        Sinop'ta kar nedeniyle 73 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Ayancık ilçesinde 35, Dikmen’de 4, Durağan’da 6, Gerze’de 4, Türkeli’nde 6, Erfelek’te 5 ve merkez ilçede 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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