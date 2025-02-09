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        Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu

        Sinop'un Türkeli ilçesinde kar yağışı dolasıyla meydana gelen toprak kaymasında bir köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 18:52 Güncelleme: 09.02.2025 - 19:04
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        Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde kar yağışı dolasıyla meydana gelen toprak kaymasında bir köy yolu ulaşıma kapandı.

        Bölgede dört gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle Türkeli ilçesi Akçabük köyünde toprak kayması meydana geldi.

        Toprak kayması sonucu köy yolu ulaşıma kapanırken, bazı yüksek gerilim hattı direkleri zarar gördü.

        Vatandaşların haber vermesi üzerine toprak kaymasının yaşandığı bölgeye gelen İlçe Özel İdaresi ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, temizlik çalışmasına başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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