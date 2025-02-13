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        Boyabat Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı

        Boyabat Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 19:25 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:20
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        Boyabat Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı
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        Boyabat Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı.

        Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen ve Sosyal Hizmetler Birimi çalışanları Dörtyol mevkisinde stant açarak vatandaşların Berat Kandili'ni kutlayıp helva ikramında bulundu.

        Belediye Başkanı Hasan Kara da yaptığı açıklamada kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı günler olduğunu belirterek vatandaşların kandilini kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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