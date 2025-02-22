Sinop'ta kar etkili olmaya devam ediyor

Sinop'ta etkisini sürdüren kar nedeniyle 357 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kentte üç gündür aralıklarla devam eden kar, hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

357 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, il ve ilçe merkezlerinde de kar ve buzlanma sebebiyle trafikte aksama yaşanıyor.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, karayolları ekipleri ise yol güzergahlarında tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor.