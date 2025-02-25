Saraydüzü'nde çıkan yangında bir ev yandı
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çıkan yangında bir av tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çıkan yangında bir av tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yalmansaray köyünde Remzi Sezer'e ait tek katlı ahşap evde baca tutuşması nedeniyle yangın çıktı.
Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yangın sonrası ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.