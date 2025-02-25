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        Saraydüzü'nde çıkan yangında bir ev yandı

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çıkan yangında bir av tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:47
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        Saraydüzü'nde çıkan yangında bir ev yandı
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        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çıkan yangında bir av tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Yalmansaray köyünde Remzi Sezer'e ait tek katlı ahşap evde baca tutuşması nedeniyle yangın çıktı.

        Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

        Yangın sonrası ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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