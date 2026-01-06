Habertürk
Habertürk
        Sinop Haberleri

        Sinop'ta iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi ağır yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde motosiklet tamiri yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:10 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:17
        Sinop'ta iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi ağır yaralandı
        Sinop'un Gerze ilçesinde motosiklet tamiri yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi ağır yaralandı.

        Çarşı Mahallesi'nde motosiklet tamiri yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Patlamanın ardından çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Patlamada vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralanan iş yeri sahibi Mesut Şen, sağlık ekiplerince Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şen, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

