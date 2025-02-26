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        Türkeli'de balık fiyatlarında artış yaşandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balık fiyatlarında artış yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:38 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:42
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        Türkeli'de balık fiyatlarında artış yaşandı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balık fiyatlarında artış yaşandı.

        İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dolasıyla avlanan balık miktarı azaldı.

        İlçedeki tezgahlarda az miktarlarda avlanan istavrit kilogramı 150 liradan alıcı bulurken, hamsi ve mezgit ise kilogramı 200 liradan satışa sunuluyor.

        Balıkçı Mehmet Tunç, soğuk hava ve yağışın balık fiyatlarını artıran başlıca etken olduğunu belirterek, "Hava muhalefetinden dolayı balık çok az geliyor. Tezgahımızda istavrit, hamsi ve levrek bulunuyor. Ancak balık az olduğu için fiyatlar da yüksek seyrediyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
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