Boyabat'ta ORKÖY toplantısı gerçekleştirildi

Sinop’un Boyabat ilçesinde Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma Projesi (ORKÖY) hakkında orman köylülerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, ORKÖY'ün kırsalda yaşayan vatandaşların hayatlara dokunan önemli bir proje olduğunu söyledi.

ORKÖY'un birçok farklı alanda vatandaşlara maddi imkan sağladığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ilçemiz ve komşu ilçelerimizde birçok yangın çıktı. Yangının sebeplerinden birçoğu ahşap evlerimizdeki elektrik tesisatlarının eski ve riskli olmasıydı. İşte ORKÖY projeleriyle elektrik tesisatını yenileme şansımız var. Örneğin Kurusaray köyünde mantolama ve kat kaloriferi projeleri uygulandı. Çok da güzel oldu. Başta hanımefendiler olmak üzere hane halkı çok memnun kaldılar. Köylümüzü köyünde tutmak, üretim yaptırmak yani göçü önlemek için yaşam standartlarını iyileştirmemiz lazım. Bu tür projelerden faydalanmak için bir iki kişi değil de topluca müracaat edilmesi uygun olacaktır diye düşünüyorum."

Yılmaz'ın konuşmasının ardından Sinop Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürü Fahri Atalay, katılımcılara ORKÖY kredi ve hibe destekleriyle ilgili bilgi aktardı.