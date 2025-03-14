Yüzde 68'i ormanlardan oluşan Sinop'ta ORKÖY orman köylülerine can suyu oluyor

GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Yüz ölçümünün yüzde 68'i ormanla kaplı olan ve 462 köyde 7 bin 300 kişinin ormancılıkla geçimini sürdürdüğü Sinop'ta, ORKÖY projeleri kapsamında sağlanan destekler, orman köylülerine can suyu oluyor.

Orman Genel Müdürlüğünce orman köylerinin kalkınmasına destek olmak amacıyla yürütülen projelerden, Sinop'ta çok sayıda orman köylüsü faydalanıyor.

Proje kapsamında 2024'te 257 orman köylüsü ailesine 40 milyon lira kredi desteği sağlanan kentte, rakamın bu yıl daha da artırılması hedefleniyor.

Proje dahilinde yüzde 20'si hibe, geri kalan kısmı ise 7 yıl içinde faizsiz geri ödeme şeklinde uygulanan krediyle, orman köylülerine konut mantolama, güneş enerjisiyle su ısıtma sistemi, katı yakıtlı kat kaloriferi, makine, ekipman ve hayvan desteği edinebilme imkanları sunuluyor.

Vali Mustafa Özarslan, AA muhabirine, Sinop'un toplam 464 köyünden 462'sinde ormancılık faaliyeti yapıldığını söyledi.

Kentte, 7 bin 300 kişinin de ormancılık işiyle uğraşarak ailelerinin geçimlerini sağladığını anlatan Özarslan, bu nüfusu orman köylerinde tutmanın gelecek adına çok önemli olduğunu dile getirdi.

Kırsaldan şehre göçlerin önlenmesi noktasında ORKÖY çerçevesinde orman köylülerine yönelik farklı kalemlerde destekler sağlandığını aktaran Özarslan, şöyle konuştu:

"Sinop'un yüzde 68’i ormanlık. Bu oranın yüksek olması nedeniyle de yaklaşık 7 bin 300 vatandaşımız ormancılık faaliyetiyle gelir sağlıyor. Bu nüfusu buralarda tutmak ve kırsaldan şehre göçe de engel olmak için Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı Orman ve Köy İlişkileri Dairesi var. O dairemiz çok ödenebilir şartlarda, orman köylüsü olan vatandaşlarımıza proje desteği veriyor. Bu proje destekleri hayvancılık olabiliyor, arıcılık olabiliyor, makine, ekipman, katı yakıtlı kat kaloriferi, enerji tasarruf amaçlı mantolama işleri olabiliyor. Bütün amacımız, kırsalda en ağır şartlarda, mesafe olarak şehir merkezlerinden uzakta yaşayan orman köylülerimizin kalkınmalarını ve refahlarını sağlayabilmek."

- Köydeki yangınların önüne geçmek için evlerin elektrik tesisatları yenileniyor

Özarslan, son yıllarda tüm dünyadaki gibi Türkiye'de de orman yangınlarında artış olduğunu anımsatarak, bu yangınların çıkış sebepleri arasında insan olgusunun ilk sırada yer aldığını belirtti.

Sinop'ta iki köy dışında diğerlerinin orman köyü olduğuna dikkati çeken Özarslan, "Neredeyse bütün köylerimiz orman köyü. Bu köylerimizde geçmişten gelen çok güzel ahşaptan konutlarımız var. Bunların zaman içerisinde elektrik tesisatlarının yenilenmesi lazım. Tabii beyaz eşya sayısı bu konutlarda çok arttı. Bunların enerji talebi de yükselince mevcut yapılardaki tesisatlarının yenilenmeleri gerekiyor. Çünkü miatları doldu. Bundan dolayı ev yangınları çıkmakta." diye konuştu.

Yapıların bitişik nizam olmasından kaynaklı yangınların bir evle başlayıp köy ve orman yangınlarına dönüştüğünü vurgulayan Özarslan, “Burada da ORKÖY bu tesisatları yenileyen orman köylümüze yine aynı şartlarda hibe ve kredi desteği veriyor. Projeye ilk defa 30 vatandaşımız başvurdu. ORKÖY personelimiz sağ olsunlar, bu çalışmaları yürütüyorlar. Bilgilendirme faaliyetlerini de işine hep birlikte yapmayı sürdürüyoruz." dedi.

ORKÖY desteğiyle iki katlı evine mantolama ve katı yakıtlı kat kaloriferi yaptıran Mustafa Hatun ise projeden, köylerinde yapılan bilgilendirme sayesinde haberdar olduğunu söyledi.

Daha sonra projeden faydalanmak için gerekli girişimlerde bulunduğunu belirten Hatun, "Bu sayede evimize mantolama yaparak, katı yakıtlı kat kaloriferi sistemi kurduk. Bizim açımızdan çok güzel oldu. Faydalanmak isteyen herkese tavsiye ederim. Çünkü biz sadece kalorifer desteği değil, hayvan da aldık, traktör de aldık. Zaten bir kısmı hibe. Geri kalan kısmı için de ödeme kolaylığı var." ifadesini kullandı.