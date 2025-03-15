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        Boyabat'ta öksüz ve yetim çocuklar iftar sofrasında buluştu

        Boyabat ilçesinde öksüz ve yetim çocukları ve yakınlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 22:32 Güncelleme: 15.03.2025 - 22:42
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        Boyabat'ta öksüz ve yetim çocuklar iftar sofrasında buluştu
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        Boyabat ilçesinde öksüz ve yetim çocukları ve yakınlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

        Boyabat Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara salondaki masaları dolaşarak yemeğe katılan çocuklar ve yakınlarıyla sohbet ederek taleplerini dinledi.

        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, programda yaptığı konuşmada, bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ramazan'ın ilk gününden bu güne kadar nasıl ağız tadıyla geldiysek, kavuştuysak Cenabıhak bizi Kadir gecesine de kavuştursun, Ramazan Bayramı'nı da yaşamayı hepimize nasip etsin." dedi.

        Ramazan ayının müstesna bir ay olduğunu dile getiren Maviş, "İçerisinde birçok rahmetin, bereketin bulunduğu başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluşun olduğu ramazan ayındayız. İnşallah mübarek ayı bitirdiğimizde Cenabı Hak tuttuğumuz oruçları bizim için cehennem azabına karşı kefaret kabul eder." ifadelerini kullandı.

        İftar programına, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, AK Parti İlçe Başkanı Sefa Semih Erol, kurum amirleri, öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri katıldılar.

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