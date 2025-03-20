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        Sinop'ta bazı köylerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Sinop'ta buzlanma riski nedeniyle bazı köylerde taşımalı eğitime yarın verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:21 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:21
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        Sinop'ta bazı köylerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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        Sinop’ta buzlanma riski nedeniyle bazı köylerde taşımalı eğitime yarın verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelindeki soğuk havanın bir süre daha etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, bu kapsamda önleyici tedbir olarak merkez ilçeye bağlı Sazlı, Akbaş, Göller, Türkmen, Tepealtı, Eymir, Ahlatçık, Boyalıca, Tıngır, Oğuzeli ve Kirençukuru köylerinde taşımalı eğitime 21 Mart Cuma günü ara verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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