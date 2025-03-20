Sinop'ta bazı köylerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Sinop'ta buzlanma riski nedeniyle bazı köylerde taşımalı eğitime yarın verildi.
Sinop’ta buzlanma riski nedeniyle bazı köylerde taşımalı eğitime yarın verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelindeki soğuk havanın bir süre daha etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda önleyici tedbir olarak merkez ilçeye bağlı Sazlı, Akbaş, Göller, Türkmen, Tepealtı, Eymir, Ahlatçık, Boyalıca, Tıngır, Oğuzeli ve Kirençukuru köylerinde taşımalı eğitime 21 Mart Cuma günü ara verildiği kaydedildi.
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