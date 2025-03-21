Dikmen'de vatandaşlara trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı
Sinop'un Dikmen ilçesinde vatandaşlara yönelik trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı.
Sinop’un Dikmen ilçesinde vatandaşlara yönelik trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince pazaryerinde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara, yaya önceliği, emniyet kemeri kullanımı ve temel trafik kuralları hakkında bilgiler aktarıldı.
Etkinlikte, vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıtan ekipler, kazaların önlenmesi için vatandaşlardan kurallara uyulmasını istedi.
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