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        Dikmen'de vatandaşlara trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı

        Sinop'un Dikmen ilçesinde vatandaşlara yönelik trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:21 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:49
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        Dikmen'de vatandaşlara trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı
        ABONE OL

        Sinop’un Dikmen ilçesinde vatandaşlara yönelik trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince pazaryerinde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara, yaya önceliği, emniyet kemeri kullanımı ve temel trafik kuralları hakkında bilgiler aktarıldı.

        Etkinlikte, vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıtan ekipler, kazaların önlenmesi için vatandaşlardan kurallara uyulmasını istedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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