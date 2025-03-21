Sinop'ta İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sinop'ta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sinop Şubesi tarafından cuma namazı sonrası Alaaddin Cami avlusunda "Filistin İçin Kıyamdayız" etkinliği düzenlendi.

İHH'nin çağrısı üzerine cami avlusunda bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılarak, dua etti.

İHH Sinop Şube Başkanı Fatih Özcan, yaptığı açıklamada, işgalci İsrail rejiminin yıllardır Gazze ve Filistin'de çok büyük zulümler işlemeye devam ettiğini söyledi.

Siyonistlerin saldırıları sebebiyle bugüne kadar yüz binlerce insanın şehit olduğuna dikkati çeken Özcan, şunları kaydetti:

"İsrail, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından sonra da ateşkese uymayarak saldırılarını sürdürdü. Ateşkes süreci içerisinde Gazze'ye defalarca kez saldırı düzenlendi. Son olarak pazartesi gecesi ateşkesi bozan apartheid rejimi, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. Saldırılarda, 400'den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Sahur vaktinde, ateşkesi tek taraflı olarak bozarak kadın, çocuk ve sivillere saldıran siyonistler, barbarlığını ve zalimliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gazze'de, insanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşandı ve ne yazık ki yaşanmaya devam ediyor."

İsrail'i Filistin ve Gazze'de uyguladığı işgali durdurmaya çağıran Özcan, "Tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir." diye konuştu.