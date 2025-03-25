Sinop'ta üniversite öğrencilerine YEDAM'ın tanıtımı yapıldı

Programda ayrıca öğrencilere bağımlılık türleri ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri konularında bilgiler verildi.

Sinop Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunca Su Ürünleri Fakültesi Prof. Dr. Murat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Nazlı Deniz Saral ve uzman psikolog Ecem Gündağ tarafından katılımcılara YEDAM'ın çalışmaları ve amaçları hakkında bilgiler aktarıldı.

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