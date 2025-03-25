Sinop'ta üniversite öğrencilerine YEDAM'ın tanıtımı yapıldı
Sinop'ta 10 Soruda Bağımlılıklar ve YEDAM Tanıtımı programı düzenlendi.
Sinop'ta 10 Soruda Bağımlılıklar ve YEDAM Tanıtımı programı düzenlendi.
Sinop Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunca Su Ürünleri Fakültesi Prof. Dr. Murat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Nazlı Deniz Saral ve uzman psikolog Ecem Gündağ tarafından katılımcılara YEDAM'ın çalışmaları ve amaçları hakkında bilgiler aktarıldı.
Programda ayrıca öğrencilere bağımlılık türleri ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri konularında bilgiler verildi.
Uzmanlar programda öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.