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        Sinop'ta çocuklar yaptıkları etkinlikle "sıfır atığa" dikkati çekti

        Sinop'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında çocuk etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:32 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:54
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        Sinop'ta çocuklar yaptıkları etkinlikle "sıfır atığa" dikkati çekti
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        Sinop'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında çocuk etkinliği düzenlendi.

        Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar atık tekstil malzemelerinden çorap, keçe, kukla, sepet ve anahtarlık gibi ürünler yaptı.

        Etkinlikte ayrıca çocuklara çeşitli ikramlarda bulunularak "Sıfır Atık" projesi hakkında bilgiler verildi.

        Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, kentte sıfır atık projesinin hem özel hem de kamu sektöründe kesintisiz devam ettiğini söyledi.

        Sıfır atık konusunda zaman içinde elde edilen deneyim sayesinde her yaştaki insanda bilinç oluştuğunu anlatan Özarslan, Türkiye'nin teklifi üzerine Birleşmiş Milletler kararıyla 30 Mart gününün artık tüm dünyada Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kabul edildiğini anımsattı.

        Özarslan, daha yaşanabilir bir dünya için sıfır atık projesinin çok önem taşıdığına işaret ederek, şöyle konuştu:

        "İşte burada geleceğin büyükleriyle güzel bir etkinlik yaptık. Çocuklarımızın sıfır atık konusundaki gelişimlerini gördük. Açıkçası çok mutlu olduk. Çocuklarımızın bu konuda bilinç elde etmelerine katkı sunan ailelere ve öğretmenlere teşekkür ediyorum. Bu konudaki ısrarımız devam edecek. Çünkü bu tüm insanlığın lehine. Dünyayı küçük bir köy olarak görüyoruz. Sıfır atıkta ne kadar israf etmezsek o kadar bu dünyaya, insanlığa hizmet etmiş oluruz."

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Sinop İl Müdürü Salih Livaoğlu ise proje kapsamında kentte yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

        Livaoğlu, 2024 yılında kent genelinde sıfır atık projesiyle 1000 ton atık toplandığını, bu sayede 5 bin 500 ağacın yok olmaktan kurtarıldığını kaydetti.

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