Sinop'ta çocuklar yaptıkları etkinlikle "sıfır atığa" dikkati çekti

Sinop'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında çocuk etkinliği düzenlendi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar atık tekstil malzemelerinden çorap, keçe, kukla, sepet ve anahtarlık gibi ürünler yaptı.

Etkinlikte ayrıca çocuklara çeşitli ikramlarda bulunularak "Sıfır Atık" projesi hakkında bilgiler verildi.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, kentte sıfır atık projesinin hem özel hem de kamu sektöründe kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Sıfır atık konusunda zaman içinde elde edilen deneyim sayesinde her yaştaki insanda bilinç oluştuğunu anlatan Özarslan, Türkiye'nin teklifi üzerine Birleşmiş Milletler kararıyla 30 Mart gününün artık tüm dünyada Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kabul edildiğini anımsattı.

Özarslan, daha yaşanabilir bir dünya için sıfır atık projesinin çok önem taşıdığına işaret ederek, şöyle konuştu: