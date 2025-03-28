Dikmen'de Kaymakam Doğancı, lise öğrencileriyle buluştu

Sinop’un Dikmen ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Doğancı, lise öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Ercüment Türkmen Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen söyleşide öğrencilerle buluşan Doğancı, meslek hayatına ilişkin bilgiler aktardı.

Deneyimlerini paylaştığı öğrencilere tavsiyelerde bulunan Doğancı, şöyle konuştu:

“Hayat yolculuğuna çıkarken herkesin belli hedefleri ve idealleri vardır. Zamanla gerçekleştirdiğimiz hedeflerin yerine, hayatın bize çizdiği yeni yollara göre farklı idealler belirleriz. Sizlerin de başarılı bir eğitim hayatı geçirerek hedeflerinize ulaşmanızı ve gelecekteki yolculuğunuzda emin adımlarla ilerlemenizi temenni ediyorum."