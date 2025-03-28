Dikmen'de Kaymakam Doğancı, lise öğrencileriyle buluştu
Sinop'un Dikmen ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Doğancı, lise öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.
Sinop’un Dikmen ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Doğancı, lise öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.
Ercüment Türkmen Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen söyleşide öğrencilerle buluşan Doğancı, meslek hayatına ilişkin bilgiler aktardı.
Deneyimlerini paylaştığı öğrencilere tavsiyelerde bulunan Doğancı, şöyle konuştu:
“Hayat yolculuğuna çıkarken herkesin belli hedefleri ve idealleri vardır. Zamanla gerçekleştirdiğimiz hedeflerin yerine, hayatın bize çizdiği yeni yollara göre farklı idealler belirleriz. Sizlerin de başarılı bir eğitim hayatı geçirerek hedeflerinize ulaşmanızı ve gelecekteki yolculuğunuzda emin adımlarla ilerlemenizi temenni ediyorum."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.