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        Sinop'ta meydana gelen kazada iki araçta hasar oluştu

        –Sinop'ta hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada iki araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:38 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:38
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        Sinop'ta meydana gelen kazada iki araçta hasar oluştu
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        –Sinop’ta hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada iki araçta hasar oluştu.

        Dursun T. idaresindeki 57 AJ 301 plakalı hafif ticari araç kent merkezi Gelincik Mahallesi’nde Emre D’nin kullandığı 35 HD 8320 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza sonrası her iki araçta da hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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