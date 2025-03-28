Sinop'ta meydana gelen kazada iki araçta hasar oluştu
–Sinop'ta hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada iki araçta hasar oluştu.
–Sinop’ta hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada iki araçta hasar oluştu.
Dursun T. idaresindeki 57 AJ 301 plakalı hafif ticari araç kent merkezi Gelincik Mahallesi’nde Emre D’nin kullandığı 35 HD 8320 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası her iki araçta da hasar oluştu.
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