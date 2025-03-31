Sinop'ta "Vali Amcaya Mektup" projesinden 240 çocuğa bayram hediyesi

Vali Özarslan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, projeyle çocukların gönüllere dokunmaya devam edeceklerini belirterek, "Çocuklarımıza bayram sürprizi yaparak isteklerini yerine getirdik. Çocuklarımızın gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Özarslan'ın talimatıyla mektuplarda talep edilen hediyeler valilik çalışanları tarafından paketlenerek, bayram hediyesi olarak çocuklara ulaştırıldı.

Valilik tarafından uygulamaya konulan proje çerçevesinde 240 çocuk hayalleri ve isteklerini dile getirdiği mektupları Vali Mustafa Özarslan'a iletti.

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