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        Boyabat'ta tuğla paletlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde tuğla paletlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:50 Güncelleme: 31.03.2025 - 17:09
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        Boyabat'ta tuğla paletlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde tuğla paletlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        H.B. (25) idaresindeki 59 RA 427 plakalı otomobil, Boyabat-Kastamonu kara yolu Tekke köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir fabrikaya ait tuğla paletlerine çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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