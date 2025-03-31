Boyabat'ta tuğla paletlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde tuğla paletlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde tuğla paletlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
H.B. (25) idaresindeki 59 RA 427 plakalı otomobil, Boyabat-Kastamonu kara yolu Tekke köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir fabrikaya ait tuğla paletlerine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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