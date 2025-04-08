Boyabat'ta kitap okuma etkinliği düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde 61. Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Yusuf Kemal Tengirşenk İlçe Halk Kütüphanesi’nde "Kitap Okumak Hayattır" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Öğrenciler tarafından Nasrettin Hoca, Keloğlan, Pinokyo, Harry Patter, Küçük Prens, Peter Pan, Heidi ve Alice Harikalar Diyarında gibi masal kahramanlarının da canlandırıldığı etkinlik sonunda öğrencilere kitap hediye edildi.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü İsmet Çevik, burada yaptığı konuşmada, düzenledikleri etkinlikle kitap okumanın önemine dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Kitap okumanın sadece bir güne özel bir şey olmaması gerektiğini vurgulayan Çevik, şöyle konuştu:

“Kitap okumak sadece böyle özel günlerde değil, hayat boyu devam eden bir alışkanlık olmalıdır. Eğitimde, kültürde ve bilimde gelişmiş ülke vatandaşlarının çok kitap okuduğu hep aklımızda olsun. Hepinizi evinizde, okulunuzda ve kütüphanemizde sürekli kitap okuyan çocuklarımız, gençlerimiz olarak görmek istiyoruz."