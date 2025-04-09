Ayancık'ta öğrenciler arası yetenek taraması yapıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından öğrenciler arası yetenek taraması yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” kapsamında Ayancık Belediyesi Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen taramaya 169 öğrenci katıldı.

Programda, spor uzmanları ve antrenörler tarafından öğrenciler, boy, kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti, 20 metre sürat koşusu gibi kategorilerde değerlendirdi.

Projeyle, yetenekli çocukların tespit edilerek, üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri hedefleniyor.