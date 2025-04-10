Sinop'un bazı ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Sinop'un Gerze, Ayancık, Saraydüzü, Durağan ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Gerze ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, katılımcıların emniyet personelinin polis haftalarını kutlaması ile son buldu.

Ayancık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törende, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Evcil, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bugüne toplumun huzur ve güvenliğini sağladığını söyledi.

Evcil, bu mücadele şehit olanları rahmetle andıklarını, gazi olanlara ise uzun ömürler dilediklerini vurguladı.

Konuşmanın ardından okullar arası "Benim Polisim" temasıyla gerçekleştirilen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.