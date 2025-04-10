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        Ayancık'ta minikler satranç turnuvası düzenlendi

        Sinop'un Ayancık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullar arası satranç müsabakası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:42 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:42
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        Ayancık'ta minikler satranç turnuvası düzenlendi
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullar arası satranç müsabakası düzenlendi.

        Okul Sporları kapsamında Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 60 öğrenci katıldı.

        Müsabaka sonucunda Avukat Hasan Hüsnü Kılıç İlkokulu öğrencileri Burak Emre Gündüz birinci, Hasan Kaan Erhal ikinci, Furkan Demirel üçüncü ve Burak Demirci dördüncü oldu.

        Dereceye giren öğrencilere Kaymakam Ahmed Çelik tarafından madalya ve başarı belgesi verildi.

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