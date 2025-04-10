Ayancık'ta minikler satranç turnuvası düzenlendi

Dereceye giren öğrencilere Kaymakam Ahmed Çelik tarafından madalya ve başarı belgesi verildi.

Müsabaka sonucunda Avukat Hasan Hüsnü Kılıç İlkokulu öğrencileri Burak Emre Gündüz birinci, Hasan Kaan Erhal ikinci, Furkan Demirel üçüncü ve Burak Demirci dördüncü oldu.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullar arası satranç müsabakası düzenlendi.

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