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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 01:24 Güncelleme: 14.04.2025 - 01:24
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez ilçe ve Gerze’de bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce, adreslerdeki aramalarda, 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ile 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Operasyonda B.Ç. ve B.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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