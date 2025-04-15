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        Sinop'ta Turizm Haftası etkinlikleri başladı

        Sinop'ta Turizm Haftası kapsamında çelenk sunma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:48
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        Sinop'ta Turizm Haftası etkinlikleri başladı
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        Sinop'ta Turizm Haftası kapsamında çelenk sunma programı düzenlendi.

        Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

        Buradaki programın ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel ve beraberindeki heyet Vali Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret etti.

        Hafta çerçevesinde Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte ise ortaokul öğrencileri, Sinop'un tarihine ve doğasına dikkat çekmek amacıyla kentin öne çıkan kültürel mekanlarını resmetti.

        Etkinliğe katılan Vali Mustafa Özarslan da öğrencilerce çizilen resimleri inceleyerek, bilgi aldı.

        Özarslan, Sinop'un kültürel yönden zengin bir kent olduğunu söyledi.

        Öğrencileri başarılı çalışmalarından ötürü tebrik eden Özarslan, "Bazı şehirlerde öyle tarihi binalar vardır ki, o mekanı görür görmez şaşırıp kalırsınız. İşte Sinop'umuz bu yönden çok zengin bir kültürel değere sahip. Biz de bu haftada öğrencilerimizi tarihi eserlerimizle buluşturduk. Öğrencilerimizin kaleminden tarihi yapıları görmek istedik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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