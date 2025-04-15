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        Gerze'de en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

        Sinop'un Gerze ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında yıl boyunca en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:38 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:40
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        Gerze'de en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
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        Sinop'un Gerze ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında yıl boyunca en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen programa, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, İlçe Halk Kütüphanesi personeli ve öğrenciler katıldı.

        Programda yıl boyunca en fazla kitap okuyan öğrencilere Kaymakam Arabacı tarafından ödülleri takdim edildi.

        Arabacı, burada okuma alışkanlığının erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, bu tür etkinliklerin kitap sevgisini artırmada önemli rol oynadığını belirtti.

        Galeri
        Galeri

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