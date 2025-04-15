Gerze'de en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Arabacı, burada okuma alışkanlığının erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, bu tür etkinliklerin kitap sevgisini artırmada önemli rol oynadığını belirtti.

Programda yıl boyunca en fazla kitap okuyan öğrencilere Kaymakam Arabacı tarafından ödülleri takdim edildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında yıl boyunca en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

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