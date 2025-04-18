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        Boyabat'ta motosiklet sürücülerine "Güvenli Motosiklet Sürücülüğü" eğitim verildi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik "Güvenli Motosiklet Sürücülüğü" eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 17:24 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:28
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        Boyabat'ta motosiklet sürücülerine "Güvenli Motosiklet Sürücülüğü" eğitim verildi
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik "Güvenli Motosiklet Sürücülüğü" eğitimi düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünce, polis evinde gerçekleştirilen eğitimde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince sürücülere, temel trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

        Sürücülere tavsiye ve uyarılarda bulunan ekipler, tüm trafik kurallarını bilerek trafiğe çıkmanın can ve mal kayıplarının önlenmesinde önemli rol oynadığını aktardı.

        Ekiplerce ayrıca sürücülerden, trafikte saldırgan tutumlar sergilemeden uzak durmalarını isteyerek, sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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