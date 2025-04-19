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        Aile içi iyi ilişkiler dijital bağımlılığı önlüyor

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) görevli Klinik Psikolog Uğur Yıldız, aile içi ilişkilerin kuvvetli tutulmasının dijital bağımlılıkla mücadeleye önemli katkı sunduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:10 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:10
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        Aile içi iyi ilişkiler dijital bağımlılığı önlüyor
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        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) görevli Klinik Psikolog Uğur Yıldız, aile içi ilişkilerin kuvvetli tutulmasının dijital bağımlılıkla mücadeleye önemli katkı sunduğunu belirtti.

        Kentte 2021 yılında Sinop Yeşilay Şubesi bünyesinde faaliyete başlayan, tütün, uyuşturucu madde, alkol ve kumar bağımlılığına karşı vatandaşlara ücretsiz hizmet sunan YEDAM, dijital bağımlılığın toplumda yarattığı olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

        Çalışma kapsamında YEDAM'da görevli sosyal destek uzmanları ve psikologlar tarafından danışmanlık hizmeti sunulan bireylere, dijital bağımlılıkla mücadele edebilme yöntemleri de aktarılıyor.

        Uzmanlar dijital bağımlılık şikayetiyle YEDAM’a başvuran bireylere ve yakınlarına özellikle aile içi ilişkilerini güçlü tutmaları tavsiyesinde bulunuyor.

        YEDAM görevlisi Klinik Psikolog Uğur Yıldız, AA muhabirine, kentte 2021 yılından bu yana hizmet sunan YEDAM’ın farklı türlerdeki bağımlılıklarla mücadelesini de aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

        Gizlilik esasına göre verilen danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen tüm bireylerin gönül rahatlığıyla YEDAM’a başvuru yapabileceklerini anlatan Yıldız, uzman ekipler olarak onlara yardımcı olmaya hazır oldukları belirtti.

        Gelişen teknolojiyle birlikte artık dünyadaki bağımlılık türlerinde de değişimler yaşandığını aktaran Yıldız, Türkiye’de de son yıllarda dijital ve kumar bağımlılığının artış gösterdiğini görebildiklerini dile getirdi.

        Merkezlerine yapılan başvuruların da bu noktada kendilerine bazı veriler sunduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

        “Dijital bağımlılığın bu kadar yaygın olmasının sebebinin artık her kişinin yaş fark etmeksizin akıllı telefonun yaygınlaşmasına ve insanların akıllı telefonlarını gündelik hayatlarının olmazsa olmaz bir parçası olarak görmelerine bağlayabiliriz. Bununla bağlantılı olarak kumar oynama türü de dijital bağımlılığın artmasıyla teknolojik ortama kaymış durumda. İnternet tabanlı telefonlar aracılığıyla kumar bağımlılığının da beraberinde bir yaygınlık gösterdiğini söyleyebiliriz.”

        - Aile içi ilişkilerin kuvvetli tutulması öneriliyor

        Uğur Yıldız, bağımlılıkla mücadelede türüne bakılmaksızın ilk atılması gereken adımın profesyonel bir destek almak olacağını dile getirdi.

        Bireylerin aile içi etkinliklere katılımının azalması, sorumluluklarını yerine getirmemesi ve sosyal ilişkilerinin zayıflaması gibi davranış biçimlerinin bir soruna işaret ettiğine dikkati çeken Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

        “Aile ortamında eğer sevgi, ilgi ve bilgi dediğimiz üç aşı eksik olmazsa bu bağımlılıkların azalacağını öngörebiliriz. Amerika’da yapılan bir çalışmada sadece ailelerin akşam vakitlerinde toplu şekilde akşam yemeği yemesinin depresyon ve anksiyeteyi ciddi şekilde azalttığı tespit edilmiştir. Aslında çok basit gördüğümüz aile içi ilişkinin kuvvetlendirilmesine yönelik yapılacak müdahalelerin kişinin ekranla ilgili süresini azaltacağını düşünüyoruz.”

        Ailelere çocuklarının ekranla olan ilişkilerini takip etmeleri tavsiyesinde de bulunan Yıldız, “Merkezlerimizin önemli avantajlarından biri de aslında şu, bazen bağımlılık dediğimizde dirençler söz konusu olabiliyor. Kişi bazen 'ben bağımlı değilim, ben de bir sorun yok' diyerek destek almayı reddedebiliyor. Bu süreçte aileden biri, 'hocam ben ne yapabilirim' diye sorular sorabiliyor. Bu durumda ise biz kişi dışı randevu dediğimiz sistemle aile bireylerinden birini bu süreci yönetebilmesi için uzmanlarımızla görüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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