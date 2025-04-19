Aile içi iyi ilişkiler dijital bağımlılığı önlüyor

GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) görevli Klinik Psikolog Uğur Yıldız, aile içi ilişkilerin kuvvetli tutulmasının dijital bağımlılıkla mücadeleye önemli katkı sunduğunu belirtti.

Kentte 2021 yılında Sinop Yeşilay Şubesi bünyesinde faaliyete başlayan, tütün, uyuşturucu madde, alkol ve kumar bağımlılığına karşı vatandaşlara ücretsiz hizmet sunan YEDAM, dijital bağımlılığın toplumda yarattığı olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Çalışma kapsamında YEDAM'da görevli sosyal destek uzmanları ve psikologlar tarafından danışmanlık hizmeti sunulan bireylere, dijital bağımlılıkla mücadele edebilme yöntemleri de aktarılıyor.

Uzmanlar dijital bağımlılık şikayetiyle YEDAM’a başvuran bireylere ve yakınlarına özellikle aile içi ilişkilerini güçlü tutmaları tavsiyesinde bulunuyor.

YEDAM görevlisi Klinik Psikolog Uğur Yıldız, AA muhabirine, kentte 2021 yılından bu yana hizmet sunan YEDAM’ın farklı türlerdeki bağımlılıklarla mücadelesini de aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Gizlilik esasına göre verilen danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen tüm bireylerin gönül rahatlığıyla YEDAM’a başvuru yapabileceklerini anlatan Yıldız, uzman ekipler olarak onlara yardımcı olmaya hazır oldukları belirtti. Gelişen teknolojiyle birlikte artık dünyadaki bağımlılık türlerinde de değişimler yaşandığını aktaran Yıldız, Türkiye’de de son yıllarda dijital ve kumar bağımlılığının artış gösterdiğini görebildiklerini dile getirdi. Merkezlerine yapılan başvuruların da bu noktada kendilerine bazı veriler sunduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu: “Dijital bağımlılığın bu kadar yaygın olmasının sebebinin artık her kişinin yaş fark etmeksizin akıllı telefonun yaygınlaşmasına ve insanların akıllı telefonlarını gündelik hayatlarının olmazsa olmaz bir parçası olarak görmelerine bağlayabiliriz. Bununla bağlantılı olarak kumar oynama türü de dijital bağımlılığın artmasıyla teknolojik ortama kaymış durumda. İnternet tabanlı telefonlar aracılığıyla kumar bağımlılığının da beraberinde bir yaygınlık gösterdiğini söyleyebiliriz.”