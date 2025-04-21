Boyabat'ta muhtarların yeni hizmet lokali açıldı
Sinop'un Boyabat ilçesinde Merkez ve Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yeni hizmet lokali açıldı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde Merkez ve Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yeni hizmet lokali açıldı.
Kaymakamlık binası içerisinde hizmete sunulan lokalin açılışında konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, muhtarların ülkenin en ücra köşesinde devletin temsilcisi olarak görev yaptıklarını söyledi.
Boyabat’ta da muhtarların hizmetleri sırasında kendilerine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, “Muhtarlarımızın böyle güzel bir mekanda hizmetlerini yerine getireceklerinden ötürü memnun oldum, gurur duydum. Hayırlı uğurlu olsun. Merkezimizde olsun köylerimizde olsun vatandaşımıza yararlı hizmetler vermenizi diliyorum.” diye konuştu.
Dernek Başkanı Halil Doğramacı da vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarını var güçleriyle sürdüreceklerini kaydetti.
Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler konuşmaların ardından kurdele keserek derneğin hizmet lokalinin açılışını gerçekleştirdi.
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