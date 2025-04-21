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        Boyabat'ta muhtarların yeni hizmet lokali açıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Merkez ve Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yeni hizmet lokali açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:52 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:52
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        Boyabat'ta muhtarların yeni hizmet lokali açıldı
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde Merkez ve Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yeni hizmet lokali açıldı.

        Kaymakamlık binası içerisinde hizmete sunulan lokalin açılışında konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, muhtarların ülkenin en ücra köşesinde devletin temsilcisi olarak görev yaptıklarını söyledi.

        Boyabat’ta da muhtarların hizmetleri sırasında kendilerine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, “Muhtarlarımızın böyle güzel bir mekanda hizmetlerini yerine getireceklerinden ötürü memnun oldum, gurur duydum. Hayırlı uğurlu olsun. Merkezimizde olsun köylerimizde olsun vatandaşımıza yararlı hizmetler vermenizi diliyorum.” diye konuştu.

        Dernek Başkanı Halil Doğramacı da vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarını var güçleriyle sürdüreceklerini kaydetti.

        Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler konuşmaların ardından kurdele keserek derneğin hizmet lokalinin açılışını gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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