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        Boyabat'ta Sahipsiz Hayvanlar Eylem Planı toplantısı yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Sahipsiz Hayvanlar Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:26
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        Boyabat'ta Sahipsiz Hayvanlar Eylem Planı toplantısı yapıldı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde Sahipsiz Hayvanlar Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda, hayvanların korunması ve sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrolüne yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.

        Yılmaz, ilçede sahipli köpeklerin kimliklendirmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Sahipli, sahipsiz tüm hayvanların uygun şartlarda yaşamlarını sürdürmelerinin en temel hedefleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini istiyoruz. Ev köpeği sahibi köpeğini yetkili resmi kuruma kayıt yaptırıp, mikroçip taktıracak. Mikroçip uygulamasıyla köpeğin kimliği dijital olarak sisteme kaydedilmekte, böylece hayvanın kaybolması, sokağa terk edilmesi ya da sağlık yönünden takibi gibi durumlarda hızlı ve doğru müdahale imkanı olacaktır."

        Yılmaz, çalışma kapsamında sahipsiz köpeklerin ise sokaklardan toplanıp hayvan barınağına teslim edileceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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