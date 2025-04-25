Sinop'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü
Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
İlçe merkezi Köşk Mahallesi'nde R.S. ile akrabası Ferdi Sağır arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ferdi Sağır tabancayla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sağır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şüpheli R.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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