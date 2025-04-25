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        Sinop'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:33 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:33
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        Sinop'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        İlçe merkezi Köşk Mahallesi'nde R.S. ile akrabası Ferdi Sağır arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Ferdi Sağır tabancayla vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sağır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Şüpheli R.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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