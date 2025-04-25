Türkeli'de zirai don sonrası hasar tespit çalışmaları yapılıyor
Sinop'un Türkeli ilçesinde ilçede meydana gelen zirai don sonrası hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.
Sinop’un Türkeli ilçesinde ilçede meydana gelen zirai don sonrası hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında tarım arazileri ve meyve ağaçlarında incelemede bulunuldu.
Çiftçilerle de görüşme gerçekleştiren ekipler, elde ettikleri verileri rapor haline getiriyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.
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