Türkeli'de zirai don sonrası hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında tarım arazileri ve meyve ağaçlarında incelemede bulunuldu.

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