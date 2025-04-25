Sinop'ta ruhsatsız tabancalarıyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
Sinop'un Boyabat ilçesinde devriye görevi sırasında ruhsatsız tabancalarıyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde devriye görevi sırasında ruhsatsız tabancalarıyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.
Erenlik Tepesi mevkisinde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen 3 kişinin üzerlerinde arama yaptı.
Aramada, 3 ruhsatsız tabanca, silahlara ait şarjör ve mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler K.Ö, M.F.D. ve R.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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