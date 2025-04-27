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        Sinop'ta tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü ağır yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde panelvanın tıra çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:44
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        Sinop'ta tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü ağır yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde panelvanın tıra çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        N.K. idaresindeki 57 AG 931 plakalı panelvan, Sinop-Boyabat kara yolu Sarıyer köyü mevkisinde M.K'nın kullandığı 38 JC 530 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle panelvan sürücüsü araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine Gerze Belediyesi İtfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan N.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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