Gerze'de hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Duaların ardından 9 kişilik hac kafilesi, 47 gün sürecek ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı.

Merkez Cami önünde gerçekleştirilen programa, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş'ın yanı sıra din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, toplu dua edildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi.

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