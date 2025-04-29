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        Gerze'de hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:51 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:53
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        Gerze'de hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi.

        Merkez Cami önünde gerçekleştirilen programa, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş'ın yanı sıra din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, toplu dua edildi.

        Hac yolculuğunun manevi değerine vurgu yapan Aktaş, "Kutsal yolculuğa çıkarken dualarımız sizlerle. Allah ibadetlerinizi kabul, yolculuğunuzu hayırlı eylesin." dedi.

        Duaların ardından 9 kişilik hac kafilesi, 47 gün sürecek ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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