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        Boyabat Kaymakamı Yılmaz, köy ziyaretinde bulundu

        Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Tırnalı, Kozkule, Çeşnigir, Çukurhan, Dodurga ve Yaylacık köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 21:43 Güncelleme: 30.04.2025 - 21:46
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        Boyabat Kaymakamı Yılmaz, köy ziyaretinde bulundu
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        Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Tırnalı, Kozkule, Çeşnigir, Çukurhan, Dodurga ve Yaylacık köylerini ziyaret etti.

        Ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını dinleyerek taleplerini alan Yılmaz, çocuklarla da sohbet etti.

        Yılmaz, göreve geldiği günden bu yana köyleri ve okulları ziyaret ettiğini söyledi.

        Görevinin en önemli parçalarından biri de vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olmak olduğunu belirten Yılmaz, köylü vatandaşlarla ve muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

        Yılmaz'a kurum müdürleri ve muhtarlar eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

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